Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Внучка Светличной рассказала о здоровье актрисы в последние годы ее жизни

Внучка Светличной опровергла слухи о том, что актрису сдала в психиатрическую клинику семья
Светлана Светличная
Светлана СветличнаяИсточник: Legion-Media.ru

Внучка актрисы Светланы Светличной, которой не стало год назад, ответила на слухи о знаменитой бабушке. Воспоминаниями Мария Ивашова поделилась в программе «Пусть говорят».

В конце 2010-х Светличная стала частой гостьей в ток-шоу, где жаловалась, что наследники якобы хотят завладеть ее имуществом. Позже актриса, которая жила одна, стала регулярно вызывать себе бригаду «скорой помощи» и уезжала в больницу только с врачами-мужчинами, делится Мария.

«После одной из таких поездок она возвращается со словами: “Я так классно жила в Португалии. Все супер”. Я вышла из туалета, переспрашиваю ее: “Так что там в Португалии?” И слышу: “В какой Португалии? Я же там никогда не была”. А прошло всего две минуты», — говорит внучка.

Однажды, когда родные приехали забирать актрису после госпитализации, главврач не отпустил Светличную — он заявил, что женщина «напала на медсестру и покусала ее».

Именно после этого, продолжает Ивашова, актрису перевезли в психиатрическую клинику. Родственница опровергает заявления о том, что в психиатрическую клинику актрису сдала семья. После психическое здоровье Светличной, добавила Ивашова, постепенно ухудшалось.

В конце лета 2024 года врачи признали актрису неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Ее не стало утром 16 ноября в столичном хосписе. Могила звезды находится на Троекуровском кладбище.