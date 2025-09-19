Предполагается, что «Руслан и Людмила» станет первым фильмом в трилогии по сказкам А. С. Пушкина. По стилю проект будет напоминать «Властелин колец» Питера Джексона и сериал Netflix «Ведьмак». Кто исполнит в картине главные роли, пока не сообщается.