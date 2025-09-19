Ричмонд
В России снимут трилогию «Лукоморье» в стиле «Властелина колец» и «Ведьмака»

Зрителей ждет экранизация сказок А. С. Пушкина в стиле «Властелина колец»
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Александр Войтинский
Александр Войтинский

Онлайн-кинотеатр Premier, киностудия «Лунапарк» и Институт развития интернета снимут большой фэнтези-проект «Лукоморье. Руслан и Людмила». Об этом стало известно на презентации стриминга в рамках фестиваля «Новый сезон».

Фильм, который сейчас находится на стадии подготовки к съемкам, поставит Александр Войтинский, ранее работавший над киносказками «По щучьему велению» и «Огниво».

Предполагается, что «Руслан и Людмила» станет первым фильмом в трилогии по сказкам А. С. Пушкина. По стилю проект будет напоминать «Властелин колец» Питера Джексона и сериал Netflix «Ведьмак». Кто исполнит в картине главные роли, пока не сообщается.

Ранее стало известно о начале съемок фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» режиссера и сценариста Егора Чичканова. В этом проекте главных героев сыграют Рузиль Минекаев и Алена Долголенко, роли других сказочных персонажей достались Александру Робаку, Евгению Стычкину, Елене Николаевой, Роману Евдокимову и другим артистам.