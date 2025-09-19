Создатель сериала «Беспринципные» — писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин — работает над новой полнометражной картиной. Об этом стало известно на презентации онлайн-кинотеатра Premier на фестивале «Новый сезон».
По сюжету комедии «Сливянкина», огромный метеорит летит на Землю и через полгода врежется в нее, уничтожив все живое. В населенных пунктах строят бункеры, где укроется небольшая часть местных жителей. Главный герой картины — чиновник одного из провинциальных российских городов — сталкивается с серьезной проблемой: ему нужно не допустить, чтобы в бункер одновременно попали его жена и любовница.
«Это единственное, что волнует этого человека в канун апокалипсиса, — рассказывает о своем проекте Александр Цыпкин. — Вся его деятельность направлена на то, чтобы избежать этой ситуации, и через нее он спасает мир».
Кто сядет в режиссерское кресло комедии «Сливянкина» и исполнит главные роли, пока неизвестно. Дата премьеры картины тоже не определена.