По сюжету комедии «Сливянкина», огромный метеорит летит на Землю и через полгода врежется в нее, уничтожив все живое. В населенных пунктах строят бункеры, где укроется небольшая часть местных жителей. Главный герой картины — чиновник одного из провинциальных российских городов — сталкивается с серьезной проблемой: ему нужно не допустить, чтобы в бункер одновременно попали его жена и любовница.