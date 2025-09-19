СМИ: Аглая Тарасова рискует потерять стомиллионную квартиру из-за долгов

Источники Mash утверждают, что финансовые проблемы актрисы заключаются еще и в том, что существует «реальная угроза» просрочки ипотечных платежей — из-за уголовного дела актриса не может работать. Telegram-канал не исключает, что банк может начать процедуру взыскания жилья Тарасовой уже через 3−6 месяцев, после чего его выставят на торги.