СМИ: Аглая Тарасова рискует потерять стомиллионную квартиру из-за долгов

Mash: актриса Тарасова задолжала 30 тысяч рублей по ЖКХ, находясь под арестом
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Актриса Аглая Тарасова, которая на данный момент находится под домашним арестом, рискует потерять элитную квартиру в Москве из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задолженность звезды сериала «Беспринципные» за коммунальные услуги составляет 30 тыс. рублей. Дорогостоящую недвижимость недалеко от Патриарших прудов в Москве Тарасова приобрела в 2022 году в ипотеку на 30 лет. Рыночная стоимость жилья составляет 100 млн рублей.

Источники Mash утверждают, что финансовые проблемы актрисы заключаются еще и в том, что существует «реальная угроза» просрочки ипотечных платежей — из-за уголовного дела актриса не может работать. Telegram-канал не исключает, что банк может начать процедуру взыскания жилья Тарасовой уже через 3−6 месяцев, после чего его выставят на торги.

Звезду задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

Ранее адвокат Екатерина Гордон поддержала задержанную за наркотики Аглаю Тарасову.