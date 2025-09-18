Ричмонд
41-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном наряде

41-летняя актриса Надежда Сысоева показала тело в мини-юбке и бюстгальтере-бандо

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева показала тело в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Надежда Сысоева
Надежда СысоеваИсточник: Соцсети

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman снялась в ярко-красной мини-юбке и бюстгальтере-бандо, который был оформлен металлической вставкой между чашками. При этом знаменитость позировала перед камерой с макияжем в нюдовых тонах и распущенными волосами.

В октябре прошлого года Сысоева резко ответила хейтерам на критику ее откровенных фото. Тогда актриса заявила, что не стесняется показывать фигуру, поскольку ежедневно занимается спортом.