Внучка Элвиса Пресли стала мамой во второй раз

Позднее Присциллу обвинили еще и в смерти самого Пресли. Иск против нее подали ее бывшие коллеги. Они заявили, что за несколько месяцев до кончины артиста она давила на него и вымогала миллионы долларов, что, в свою очередь, «привело его к смерти». Присциллу назвали «расчётливой социопаткой и мастером обмана».