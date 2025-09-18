Ричмонд
Внучка Элвиса Пресли стала мамой во второй раз

Актриса Райли Кио сообщила о пополнении в семье
Райли Кио
Райли КиоИсточник: Legion-Media.ru

Внучка Элвиса Пресли Райли Кио стала мамой во второй раз. Об этом сообщает Page Six. По данным таблоида, у Райли и ее возлюбленного Бена Смита-Петерсена ребенок родился еще в начале этого года. Имя и пол малыша до сих пор неизвестны.

Информацию подтвердила и бабушка Райли, Присцилла Пресли, которая сейчас находится в эпицентре скандала, связанного со смертью ее дочери. Напомним, бывшую жену Элвиса обвиняют в том, что она отказалась от медицинской помощи для умирающей дочери. Утверждается, что Присцилла приняла решение отключить аппараты жизнеобеспечения дочери спустя пару часов после ее госпитализации, чтобы вернуть контроль над наследием покойного мужа и управление информацией в СМИ.

Позднее Присциллу обвинили еще и в смерти самого Пресли. Иск против нее подали ее бывшие коллеги. Они заявили, что за несколько месяцев до кончины артиста она давила на него и вымогала миллионы долларов, что, в свою очередь, «привело его к смерти». Присциллу назвали «расчётливой социопаткой и мастером обмана».

При этом Райли Кио, как писали ранее западные СМИ, поддерживает бабушку и возмущена всеми обвинениями, выдвинутыми против Присциллы.