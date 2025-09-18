Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сериал «Утреннее шоу» продлили на пятый сезон

Зрителей ждут новые персонажи и захватывающий сюжет
Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Риз Уизерспун и Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media

Сериал «Утреннее шоу» официально продлен на пятый сезон. После выхода четвертого сезона, который стартовал 17 сентября, платформа Apple TV+ заявила о продлении сериала.

В новых эпизодах главные роли снова исполнят Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а руководство проектом продолжат осуществлять Шарлотта Стаудт и Мими Ледер. Зрителей ждут новые персонажи и захватывающий сюжет.

Сериал продолжает развиваться, исследуя актуальные темы, такие как гендерное неравенство и влияние медиа на общественное мнение. Главные героини оказываются в центре этих напряженных сюжетных линий, сталкиваясь с личными и профессиональными вызовами.