Сериал «Утреннее шоу» продлили на пятый сезон

Сериал «Утреннее шоу» официально продлен на пятый сезон. После выхода четвертого сезона, который стартовал 17 сентября, платформа Apple TV+ заявила о продлении сериала.
В новых эпизодах главные роли снова исполнят Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а руководство проектом продолжат осуществлять Шарлотта Стаудт и Мими Ледер. Зрителей ждут новые персонажи и захватывающий сюжет.
Сериал продолжает развиваться, исследуя актуальные темы, такие как гендерное неравенство и влияние медиа на общественное мнение. Главные героини оказываются в центре этих напряженных сюжетных линий, сталкиваясь с личными и профессиональными вызовами.