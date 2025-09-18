Названа причина расставания Нины Добрев и Шона Уайта

11 сентября издание PEOPLE сообщило, что актриса Нина Добрев и ее возлюбленный Шон Уайт внезапно расстались. С момента их помолвки прошло чуть менее года.
После расставания пары источник, близкий к ним, сказал, что это было «обоюдное решение, и оно далось им нелегко, но было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу».
Теперь появляются новые подробности о том, что послужило причиной разрыва отношений между 36-летней актрисой и 39-летним олимпийским чемпионом. Несколько источников сообщили PEOPLE, что Добрев хотела замуж, но Уайт был против свадьбы.
«Она в отчаянии. Была одна причина: она хотела семью и хотела выйти замуж — а он этого не сделал», — говорит один из источников.
Однако другой инсайдер утверждает, что и Уайт, и Добрев «хотели пожениться и завести детей», и что это вовсе не было односторонним желанием.
Актриса в настоящее время находится за пределами страны и ее поддерживает семья после расставания, добавляет первый источник.