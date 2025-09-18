Ричмонд
THR: умер американский сценарист Джон Масиус

Ему было 75 лет
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Американский сценарист и продюсер Джон Масиус, известный по работе в сериалах «Сент-Элсвер» (St. Elsewhere, 1982−1988), «Прикосновение ангела» (Touched by an Angel, 1994−2003) и «Провиденс» (Providence, 1999−2002) умер 13 сентября в возрасте 75 лет.

Об этом 17 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на бывшую жену сценариста, актрису Эллен Бри. По ее словам, Масиус умер в своем доме в Лос-Анджелесе после девяти месяцев борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Джон Мариус удостоился двух премий «Эмми» в 1984 и 1986 годах. Его последней работой в качестве сценариста стал сериал «Сестра Готорн» (Hawthorne, 2009−2011).