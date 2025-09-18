Ричмонд
В США погибла звезда сериалов «Зачарованные» и «Анатомия страсти»

The Hollywood Reporter: известный актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП
Брэд Эверетт Янг
Брэд Эверетт ЯнгИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Известный актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП в возрасте 46 лет, пишет The Hollywood Reporter.

«Янг поздно вечером в воскресенье, 14 сентября, ехал один в машине по автостраде Вентура в Калифорнии. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Актер умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован», — сообщил изданию представитель актера Пол Кристенсен.

Он отметил, что Янг обладал беспрецедентной страстью как к искусству, так и к людям, стоявшим за ним. Он также упомянул, что миссией актера было поддерживать творческих людей: он основал некоммерческую организацию, которая помогала сохранять художественные и музыкальные программы в школах.

Брэд Эверетт Янг сыграл во множестве популярных сериалов: «Анатомия страсти», «Главный госпиталь», «Зачарованные», «Ангелы Чарли» и других. Кроме того, он занимался фотографией: Янг снимал таких звезд, как Сара Мишель Геллар, Дэвид Харбор и другие. Его работы публиковали различные издания, в том числе Vanity Fair, Vogue, Elle.