Дочь Николь Кидман прошлась по улице в прозрачной блузе без бюстгальтера

Дочь актрисы Николь Кидман Сандэй Роуз прошлась по улице в откровенном образе

Дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандэй Роуз Кидман-Урбан прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует Page Six.

Сандэй Роуз
Сандэй РоузИсточник: Legion-Media

17-летняя наследница знаменитости привлекла внимание папарацци на Неделе моды в Нью-Йорке. Для данного случая девушка выбрала черные брюки и укороченную прозрачную блузу в тон.

При этом звезда отказалась от бюстгальтера. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку и солнцезащитные очки. Образ завершили босоножки на каблуках.

В апреле 2024 года дочь Николь Кидман Фэйт Маргарет Кидман-Урбан на фото оценили словами «намного красивее матери». Папарацци сняли девочку в аэропорту Сиднея, когда она прибыла туда со своим отцом — певцом и композитором Китом Урбаном.