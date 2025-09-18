Дочь Николь Кидман прошлась по улице в прозрачной блузе без бюстгальтера

В апреле 2024 года дочь Николь Кидман Фэйт Маргарет Кидман-Урбан на фото оценили словами «намного красивее матери». Папарацци сняли девочку в аэропорту Сиднея, когда она прибыла туда со своим отцом — певцом и композитором Китом Урбаном.