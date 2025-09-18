Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Катерина Ковальчук снялась в купальнике на яхте

Актриса поделилась откровенным фото в соцсети

Актриса Катерина Ковальчук продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала фото в соцсети.

Катерина Ковальчук / фото: соцсети
Катерина Ковальчук / фото: соцсети

Ковальчук предстала перед камерой в темно-синем слитном купальнике с вырезами на спине. 32-летняя актриса была запечатлена с собранными в хвост волосами и без макияжа. Знаменитость позировала на палубе яхты.

В сентябре Катерина Ковальчук посетила премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», которая прошла в столице. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черное макси-платье с вырезами и разрезом до бедра. Артистка добавила к наряду туфли на каблуках в тон и серьги. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост и сделали макияж в нюдовых тонах.