Катерина Ковальчук снялась в купальнике на яхте

В сентябре Катерина Ковальчук посетила премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», которая прошла в столице. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черное макси-платье с вырезами и разрезом до бедра. Артистка добавила к наряду туфли на каблуках в тон и серьги. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост и сделали макияж в нюдовых тонах.