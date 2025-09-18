Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Приходите, если есть возможность»: раскрыты детали прощания с режиссером Бутусовым

На прощание с режиссером Бутусовым могут прийти 21 сентября все желающие
Юрий Бутусов
Юрий БутусовИсточник: Legion-Media.ru

Театральный фотограф Ольга Кузякина сообщила в Telegram-канале, что прощание с режиссером Юрием Бутусовым будет открытым.

«Приходите, если есть возможность и желание», — написала она.

Кузякина сопроводила публикацию схемой, позволяющей добраться до места церемонии.

Накануне стало известно, что прощание с режиссером состоится 21 сентября в 12:00 на Кунцевском кладбище в Москве. Режиссера не стало 9 августа, ему было 63 года. Как рассказали близкие, он утонул во время отдыха в Болгарии.

23 августа у театра им. А. С. Пушкина создали стихийный мемориал. Он расположился под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленного Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году. Поклонники режиссера приносили цветы, фотографии и свечи.

В этот же день проходила гражданская панихида по театральному режиссеру.

С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссером Театра имени Вахтангова.

Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», получал премии «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу.