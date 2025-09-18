Актер Константин Крюков впервые за долгое время появился на публике с женой. Артист приехал поддержать супругу на выставке, которую она организовала в «Тимирязев центре». Основательница галереи современного искусства «Астра» Алина Крюкова поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Подержал за руку в темноте», — подписала фото бизнесвумен.
Актер в 2013 году женился на своей возлюбленной Алине Алексеевой (в девичестве. — Газета.Ru), а через 10 лет у супругов родилась общая дочь. Крюковы поделились новостью о пополнении в семье только через месяц, удивив поклонников. Жена артиста тщательно скрывала свою беременность, не публикуя фото с округлившимся животом в личном блоге и избегая светских мероприятий.
Для Крюкова девочка стала вторым ребенком. У актера также есть 18-летняя дочь Юлия от первого брака с Евгенией Варшавской. Пара развелась через год после рождения первенца. Экс-супруги не давали интервью по этому поводу и не комментировали разные домыслы и слухи.
Артист признавался, что многое пропустил в жизни старшей дочери из-за работы. Однако он никогда не забывал о девочке и старался постоянно поддерживать с ней общение. По словам Крюкова, Юлия выросла очень самостоятельным и целеустремленным человеком.
Ранее жена Константина Крюкова показала редкое фото мужа с подросшей дочерью.