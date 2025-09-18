Никита Панфилов рассказал, готов ли он к рождению еще одного ребенка

Актер подчеркнул, что прежде чем решиться на пополнение в семье, необходимо задать себе важные вопросы: «Ты действительно хочешь ребенка? Ты готов 24/7 посвящать себя ему? И все свое свободное время, которое у тебя есть, посвящать вот этому существу».