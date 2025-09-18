Никита Панфилов рассказал, готов ли он к рождению еще одного ребенка

Никита Панфилов, сыгравший в комедии «Лысый нянь» спецназовца, который устраивается на работу в семью, поделился с Super на фестивале «Новый сезон» своими размышлениями о родительстве и решении завести еще одного ребенка.
В 2013 году у звезды сериала «Мажор» родился первый сын по имени Добрыня, от отношений с Ладой Поярковой. Мальчик живет с матерью и редко видится с отцом. От второго брака с Ксенией Соколовой у артиста появилась дочь Аврора, с которой Панфилов старается проводить много времени вместе.
Недавно актер стал многодетным отцом — у него родился третий ребенок, очаровательная дочь Афина. Панфилов отметил, что, несмотря на всю красоту и радость, которую приносят дети, родительство — это серьезный шаг, требующий взвешенного подхода.
«У меня вот сейчас родился ребенок, не-не-не», — с улыбкой сказал Панфилов про возможное появление еще одного наследника.
Актер подчеркнул, что прежде чем решиться на пополнение в семье, необходимо задать себе важные вопросы: «Ты действительно хочешь ребенка? Ты готов 24/7 посвящать себя ему? И все свое свободное время, которое у тебя есть, посвящать вот этому существу».
Напомним, что третий ребенок Никиты Панфилова появился на свет в начале этого года, однако пол и имя малышки актер раскрыл только в конце августа. Личность матери своей третьей дочки артист раскрывать не стал.