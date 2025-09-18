Никита Панфилов рассказал, как чувствует себя в статусе многодетного отца

Никита Панфилов, сыгравший в комедии «Лысый нянь» спецназовца, который устраивается на работу в семью, рассказал Super на фестивале «Новый сезон», насколько отличается многодетность на экране и в жизни.
«У меня еще маленькие дети, я еще не могу сравнивать. Там [в фильме] достаточно уже сформировавшиеся демоны, а у меня пока еще только подрастающие. Один только из яйца вылупился. Вот этот дракончик мой маленький, а второй еще пока, слава Богу, слушается родителей. А вот те, что там [в кино], это оторвы, конечно. Караул я сейчас отправил в школу, и я уже понимаю, какая катастрофа наступает», — поделился актер.
Первенец по имени Добрыня родился у звезды «Мажора» в 2013 году от Лады Поярковой — он живет с матерью и общается с родителем нечасто. Вторая супруга артиста Ксения Соколова родила ему девочку — Аврору, которая с папой видится регулярно. Личность матери своей третьей дочки актер не раскрывает. Однако известно, что девочку, родившуюся в 2025 году, назвали Афиной.
Ранее Никита Панфилов объяснил нежелание жениться вновь.