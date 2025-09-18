Пэрис Хилтон в бюстгальтере и «голой» юбке снялась для глянца

44-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска журнала i-D Magazine. На обложке актриса предстала в черно-белом джемпере. Звезде уложили волосы и сделали макияж с нюдовыми тенями и помадой. На другом фото модель была запечатлена в черном бюстгальтере, накидке, трусах с завышенной талией и «голой» юбке. Она также надела на шею украшение с жемчугом. Автором съемки выступил фотограф Валентин Эрфрей.