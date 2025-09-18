Появились первые фотографии Евгения Ткачука в роли Владимира Ленина со съемок сериала «Хроники русской революции». Режиссером масштабного исторического проекта выступает Андрей Кончаловский.
По словам создателей, идея пригласить на роль Ильича Евгения Ткачука появилась не сразу. Сначала без особого успеха искали исполнителей по принципу портретного сходства. Наконец, решили оттолкнуться от темперамента и характера героя, который обладал сильной энергией.
«Надо было найти физическую адекватность характеру, — поделился Андрей Кончаловский. — Не так: лысина, бородка — и Ленин готов».
«Женя приехал, сделали грим, и я просто обалдел. Он феноменально, особенно в три четверти и в профиль, физически был похож на Ленина. Конечно, приходилось делать какие-то компромиссы с точки зрения физического. Но это может восполняться характером, поведением, шириной шагов», — поделился Кончаловский.
Актер просиживал в кресле гримеров часами: портретный грим каждый раз создавался заново, не было никаких готовых масок.
«Нашей сверхзадачей было сделать из плакатного героя человека. Избавиться от клише, добиться действительно живой речи не с трибуны, а с людьми в каком-то бытовом пространстве», — рассказал Евгений Ткачук.
Сериал «Хроники русской революции» расскажет о переломных моментах отечественной истории с 1905 по 1924 годы. Главные роли в киноэпопее играют Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Ефремов.
Премьера сериала «Хроники русской революции» состоится в онлайн-кинотеатре Start в октябре 2025 года.