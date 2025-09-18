Ричмонд
Трибунцев играет неудачника, который спасает город, в новой комедии с Михалковой

Актеры сыграют в сериале про неудачника, случайно спасшего целый город
Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев в сериале «Дорогой родственник»
Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев сыграют главные роли в комедийном сериале «Герой». Об этом рассказали на презентации онлайн-кинотеатра Premier на фестивале «Новый сезон».

Михалкова и Трибунцев много раз снимались вместе: от драмы «Чувства Анны» до сериалов «Исправление и наказание» и «Дорогой родственник».

Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев в сериале «Исправление и наказание»
В комедии «Герой» им, судя по синопсису, предстоит стать мужем и женой. События сериала развернутся в провинциальном городе. Герой Трибунцева — закоренелый неудачник — случайно спровоцирует аварию на местной ГЭС. Затопление целого города ему удается предотвратить необычным методом. Мужчина закроет дырку в дамбе собственной пятой точкой и не даст воде просочиться. Отныне он — герой, спасший целый город.

Кто станет режиссером и сценаристом проекта и исполнит в сериале другие роли, пока неизвестно. 