В комедии «Герой» им, судя по синопсису, предстоит стать мужем и женой. События сериала развернутся в провинциальном городе. Герой Трибунцева — закоренелый неудачник — случайно спровоцирует аварию на местной ГЭС. Затопление целого города ему удается предотвратить необычным методом. Мужчина закроет дырку в дамбе собственной пятой точкой и не даст воде просочиться. Отныне он — герой, спасший целый город.