В Москве открыли дело о наследстве после смерти актрисы Гребешковой

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них — врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жена Семена Семеновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев», Анна Горбушкина в первой новелле фильма «Не может быть!», тетя Клава в фильме «Спортлото-82» и другие.