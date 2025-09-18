Ричмонд
В Москве открыли дело о наследстве после смерти актрисы Гребешковой

В Москве открыли наследственное дело вдовы Гайдая актрисы Гребешковой
Нина Гребешкова
Нина ГребешковаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дело о наследстве после кончины вдовы режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артистки России Нины Гребешковой открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Гребешкова Нина Павловна… дата смерти: 10.05.2025… Наследственное дело открыто», — говорится в материалах.

В юридических материалах также указывается, что дело о наследстве артистки открыто нотариусом в Москве.

Актриса умерла 10 мая на 95-м году жизни.

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них — врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жена Семена Семеновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев», Анна Горбушкина в первой новелле фильма «Не может быть!», тетя Клава в фильме «Спортлото-82» и другие.

В течении 40 лет Нина Гребешкова была замужем за советским кинорежиссером, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем.