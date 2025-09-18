Джейсон Судейкис — один из тех актеров, чья карьера развивалась не по самому прямому пути. Начав с комедийных шоу и легких ролей, он сумел доказать, что способен быть гораздо глубже и разнообразнее, чем от него ожидали. Сегодня его имя ассоциируется не только с фирменным чувством юмора, но и с работами, в которых объединились драма, ирония и человечность.