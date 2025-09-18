Ричмонд
5 ярких ролей Джейсона Судейкиса: от комедий до драм, которые нельзя пропустить

Он начинал как мастер комедийных скетчей, а стал актером, чьи работы покоряют не только юмором, но и глубиной. Какие фильмы с Джейсоном Судейкисом стоит посмотреть
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Джейсон Судейкис
Джейсон СудейкисИсточник: Rex / Fotodom.ru

Джейсон Судейкис — один из тех актеров, чья карьера развивалась не по самому прямому пути. Начав с комедийных шоу и легких ролей, он сумел доказать, что способен быть гораздо глубже и разнообразнее, чем от него ожидали. Сегодня его имя ассоциируется не только с фирменным чувством юмора, но и с работами, в которых объединились драма, ирония и человечность.

Вспоминаем пять самых заметных ролей Судейкиса, которые помогли ему перейти от телевизионного комика к серьезному и многогранному актеру. Эти работы стоит посмотреть не только ради хорошего настроения, но и ради того, чтобы увидеть, как талант способен открываться с самых неожиданных сторон.

«Тед Лассо»

Джейсон Судейкис в сериале Тед Лассо
Джейсон Судейкис в сериале «Тед Лассо»

Роль Теда Лассо принесла Судейкису мировую славу и признание критиков. Его герой — американский тренер по американскому футболу, неожиданно возглавивший британский футбольный клуб, о котором он ничего не знает. Первоначально проект задумывался как легкая комедия, но превратился в историю о доброте, оптимизме и преодолении личных кризисов.

За этот образ актер получил «Золотой глобус» и «Эмми», а сериал стал настоящим феноменом. Судейкис показал, что может играть не просто забавного персонажа, а многослойного человека, который сочетает юмор с глубокими переживаниями. Именно роль в «Теде Лассо» закрепила его как актера нового уровня.

«Мы — Миллеры»

Джейсон Судейкис и Дженнифер Энистон в фильме Мы — Миллеры
Джейсон Судейкис и Дженнифер Энистон в фильме «Мы — Миллеры»

Здесь Судейкис сыграл мелкого дилера, вынужденного изображать примерного семейного человека ради рискованной аферы. Чтобы провести через границу крупную партию товара, его герой собирает фиктивную «семью», в которую входят героиня Дженнифер Энистон и молодые актеры Уилл Поултер и Эмма Робертс.

Комедийная завязка «Мы — Миллеры» превращается в цепь абсурдных и смешных ситуаций, где Судейкис блистает в своем привычном жанре. Его харизма и умение держать ритм шутки сделали фильм настоящим хитом проката, а дуэт с Энистон оказался настолько удачным, что позже они снова сыграли вместе.

«Несносные боссы» 

Джейсон Судейкис в фильме Несносные боссы
Джейсон Судейкис в фильме «Несносные боссы»

Фильм «Несносные боссы» стал одним из самых успешных черных комедийных проектов десятилетия. Судейкис здесь — один из троицы друзей, которые решают избавиться от своих невыносимых начальников. Его герой отличается обаятельной непосредственностью и легкой безрассудностью, что прекрасно работает в контрасте с более нервными персонажами Джейсона Бейтмана и Чарли Дэя.

Зрители полюбили именно эту комбинацию: троица друзей, оказавшихся в абсурдной ситуации, стала центром всех шуток и неожиданностей. Судейкис показал себя как мастер ансамблевой игры, умеющий не перетягивать внимание на себя, но при этом быть незаменимой частью комедийного механизма.

«Моя девушка — монстр»

Энн Хэтэуэй и Джейсон Судейкис в фильме Моя девушка — монстр
Энн Хэтэуэй и Джейсон Судейкис в фильме «Моя девушка — монстр»

В этой необычной ленте Судейкис впервые раскрыл свое драматическое амплуа. Его герой сначала кажется добродушным и поддерживающим другом главной героини (Энн Хэтэуэй), но постепенно превращается в мрачного и деспотичного антагониста. Такой контраст стал настоящим открытием для зрителей, привыкших к легким ролям актера.

«Моя девушка — монстр» доказал, что Судейкис способен на большее, чем просто шутки. Его игра в этой картине заставляет сопереживать, злиться и даже бояться, а сама роль стала важным этапом в переходе к более серьезному кино.

«Любовь без обязательств» 

Джейсон Судейкис и Элисон Бри в фильме Любовь без обязательств
Джейсон Судейкис и Элисон Бри в фильме «Любовь без обязательств»

Эта романтическая комедия стала еще одной важной вехой в его карьере. Герой Судейкиса — обаятельный, но немного потерянный мужчина, который встречает давнюю знакомую (Элисон Бри), и их история превращается в искренний разговор о близости, доверии и страхе быть уязвимым.

Фильм «Любовь без обязательств» отличается от типичных голливудских ромкомов именно благодаря честности и тонкому юмору. Судейкис здесь максимально органичен: он не играет стандартного комедийного персонажа, а показывает живого человека, которому легко сопереживать.