Сериал «Лихие» снимали в Карелии и Москве. В кадре можно увидеть улицы Петрозаводска, Кондопоги, Сортавалы и Лахденпохьи, а также карельские пейзажи — леса, озера и каменные карьеры. Отдельные сцены были сняты в павильонах в столице. В статье разберем, какие локации вошли в первый и второй сезоны, кто сыграл главные роли и какие интересные детали съемок остались за кадром.