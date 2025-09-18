Ричмонд
Где снимали сериал «Лихие»: локации, сезоны и секреты кинопроизводства

Удивительно, но декорациями для истории про дальневосточную преступную группировку стали локации, расположенные совсем в другой части страны. Рассказываем, где снимали сериал «Лихие» и какие актеры сыграли ключевые роли.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Лихие
Кадр из сериала «Лихие»

Сериал «Лихие» снимали в Карелии и Москве. В кадре можно увидеть улицы Петрозаводска, Кондопоги, Сортавалы и Лахденпохьи, а также карельские пейзажи — леса, озера и каменные карьеры. Отдельные сцены были сняты в павильонах в столице. В статье разберем, какие локации вошли в первый и второй сезоны, кто сыграл главные роли и какие интересные детали съемок остались за кадром.

В каких городах и локациях снимали 1 и 2 сезоны сериала «Лихие»

В центре сюжета сериала «Лихие» — история криминальной группировки, которая в начале 90-х пыталась захватить власть и поделить сферы влияния на Дальнем Востоке. Для съемок обеих частей создатели выбирали одни и те же места: города Карелии и окрестные природные ландшафты. Улицы, заводские районы, дворы и живописные берега озер стали фоном для действия. Разберем каждую локацию подробнее.

Петрозаводск

В столице Карелии съемочная группа работала в жилых кварталах, где сохранился дух 90-х. Камеры устанавливались во дворах и на перекрестках старых улиц: среди панельных домов, облупившихся фасадов и гаражей создавалась атмосфера, необходимая для криминальной драмы. Здесь снимались сцены встреч, разговоров и разборок.

Кадр из сериала Лихие
Кадр из сериала «Лихие»

Для эпизодов использовались конкретные точки в разных районах города, например перекресток улиц Мурманская и Кутузова, а также дворы и подъезды домов на этих улицах.

Кондопога

В Кондопоге съемочная группа «Лихих» работала во дворах, многие из которых практически не изменились с начала 90‑х. Основными точками съемок стали улицы Заводская и Бумажников, где дворы и подъезды адаптировали под нужды сценария: оттуда убрали машины и современные детали, чтобы кадры выглядели исторически достоверно.

Кадр из сериала Лихие
Кадр из сериала «Лихие»

Сортавала и Лахденпохья

В Сортавале внимание группы было сосредоточено на старых кварталах с деревянными и каменными домами, узких улицах и набережной. 

В Лахденпохье съемки проходили преимущественно во дворах жилых домов и на прилегающих улицах. Здесь также использовали природные локации: береговые линии, лесные массивы и открытые пространства.

Кадр из сериала Лихие
Кадр из сериала «Лихие»

Природные локации Карелии

Природа Карелии в «Лихих» играет не менее важную роль, чем улицы городов. Леса, озера и каменные карьеры стали местом съемок сцен на свежем воздухе.

Кадр из сериала Лихие, природные локации в Карелии
Кадр из сериала «Лихие»

Павильонные съемки в Москве

Часть сцен снимали в павильонах московских студий. Здесь создавались интерьерные сцены, которые было невозможно или неудобно снимать на улице: квартиры персонажей, офисы криминальных группировок, а также эпизоды с ограниченным пространством и спецэффектами.

Кадр из сериала Лихие, павильонные съемки в Москве
Кадр из сериала «Лихие»

Кто снимался в сериале «Лихие»

Артем Быстров в сериале Лихие
Артем Быстров в сериале «Лихие»

В сериале «Лихие» ключевые роли исполнили:

Интересные факты о съемках 1 и 2 сезона сериала «Лихие»

Кадр из сериала Лихие
Кадр из сериала «Лихие»

Рассмотрим любопытные факты со съемок нашумевшего сериала. 

  • В основе сюжета лежит реальная история Евгения Демина и воспоминания его отца Павла Тихомирова. Он был членом ОПГ «Общак» — криминальной группировки, которая контролировала обширные территории на Дальнем Востоке.
  • Экспедиция в Карелии длилась более двух месяцев, а актер Артем Быстров специально отпустил настоящие усы для роли Павла Лиховцева и носил их почти год, чтобы выглядеть максимально аутентично.
  • Во втором сезоне создатели сохранили визуальный стиль первой части и вновь вернулись к аутентичным локациям конца 90-х. Сцены, где Лиховцев-старший учит стрелять сына, снимали на берегу Ладожского озера в живописных, но труднодоступных местах. Чтобы добраться до маленьких скалистых островов или горы около деревни Хийденсельга, администрация прокладывала канатные переправы и оборудовала тропы для безопасности съемочной группы.
  • Режиссер Юрий Быков сам появился во втором сезоне в роли московского криминального авторитета Арнольда. Прототипом этого персонажа продюсер и сценарист проекта Олег Маловичко выбрал реально существовавшего авторитета Сильвестра, названного в честь Сильвестра Сталлоне.