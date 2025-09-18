Кит Харингтон сыграет роль в экранизации «Повести о двух городах»

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон сыграет главную роль в новой экранизации классического романа Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах». Над сериалом работают Би-би-си и канал MGM+, сообщает Variety.
Действие сериала «Повесть о двух городах» происходит в Лондоне в 1782 году, во время Англо-французской войны. По сюжету Люси Манетт получает весть о том, что ее отец, почти 20 лет считавшийся погибшим, может быть жив. Она обращается к французскому эмигранту Шарлю Дарне, но тот попадает в тюрьму по обвинению в измене. Тогда Люси просит адвоката Сидни Картона, роль которого исполнит Харингтон, помочь вызволить Дарнея, надеясь вместе с ним отправиться в Париж.
История превращается в драму с любовным треугольником. Люси разрывается между двумя мужчинами, которые похожи внешне, но совершенно разные по характеру.
Роли в четырехсерийном мини-сериале исполнят Франсуа Сивиль («Разбитые сердца», «Поменяться местами») и Миррен Мак («Мэри и Джордж», «Мисс Остин»). Режиссером выступит Хун Хау, работавший над фильмами «Элис и Джек» и «Баптист». Над сценарием работает Дэниел Уэст. Съемки стартуют в октябре.
«“Повесть о двух городах” — это захватывающий исторический триллер, который погружает в душераздирающую историю любви и жестокую тайну мести на фоне Французской революции. В нашей адаптации зрители увидят современный любовный треугольник, который развивается на фоне этих драматических событий», — говорится в заявлении Кита Харингтона и Дэниела Уэста.
Премьера сериала запланирована на 2026 год.
Ранее стало известно, что исполнительница роли Сансы Старк в «Игре престолов» Софи Тернер сыграет Лару Крофт в предстоящем сериале. Проект основан на видеоиграх об археологе Ларе Крофт. Ранее вышло несколько фильмов об этой героине. В фильме 2001 года «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» и последующем в 2003 году сиквеле роль археолога сыграла Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит», «Джиа»). В проекте «Tomb Raider: Лара Крофт» в этом образе предстала Алисия Викандер («Из машины», «Тюльпанная лихорадка»).