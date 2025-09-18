Кит Харингтон сыграет роль в экранизации «Повести о двух городах»

Действие сериала «Повесть о двух городах» происходит в Лондоне в 1782 году, во время Англо-французской войны. По сюжету Люси Манетт получает весть о том, что ее отец, почти 20 лет считавшийся погибшим, может быть жив. Она обращается к французскому эмигранту Шарлю Дарне, но тот попадает в тюрьму по обвинению в измене. Тогда Люси просит адвоката Сидни Картона, роль которого исполнит Харингтон, помочь вызволить Дарнея, надеясь вместе с ним отправиться в Париж.