Юлия Высоцкая показала редкое фото на свидании с Кончаловским

Актриса Юлия Высоцкая снялась на свидании с мужем Андреем Кончаловским. Снимками она поделилась в Instagram
52-летняя знаменитость позировала в объятиях мужа в ресторане. Актриса была одета в белый лонгслив, а ее муж Кончаловский — в зеленый трикотажный кардиган.
Несколько недель назад звезда опубликовала фото, где предстала перед камерой в белом полупрозрачном платье в горошек с декольте и разрезом, которое дополнила сабо и браслетом. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Телеведущая была запечатлена у стола, на котором стояла коробка с букетом. Знаменитость поблагодарила за презент.
Актриса замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья.
