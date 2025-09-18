Ричмонд
Мороз и Власенко посетили премьеру «Няни Оксаны» с Олесей Иванченко

На фестивале «Новый сезон» состоялась премьера комедийного сериала по мотивам культового ситкома «Моя прекрасная няня»
Олеся Иванченко
Олеся Иванченко

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит на курорте Роза Хутор, состоялась презентация комедийного сериала «Няня Оксана». Премьеру посетили Денис Власенко, Дарья Мороз и звезда «Аутсорса» Карина Александрова.

В перезагрузке ситкома «Моя прекрасная няня» главную роль играет ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко. 30-летняя исполнительница позировала фотографам в кожаном пиджаке и розовой бейсболке с надписью «няня Оксана».

Дарья Мороз и Гавриил Гордеев на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Дарья Мороз и Гавриил Гордеев на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба

По сюжету, ее героиня прилетает из Краснодарского края к своему жениху в Москву, но тот оказывается женат. Оксана остается покорять столицу и устраивается работать няней в семью обеспеченного вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми. В ситкоме также появится Александр Мартынов, известный по сериалу «Универ».

Олеся Иванченко на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Олеся Иванченко на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Денис Власенко на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Денис Власенко на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Александр Мартынов на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Александр Мартынов на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Карина Александрова на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Карина Александрова на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба

Премьера «Няни Оксаны» состоится 29 сентября в онлайн-кинотеатра Premier и на телеканале «Пятница!».