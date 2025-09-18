На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит на курорте Роза Хутор, состоялась презентация комедийного сериала «Няня Оксана». Премьеру посетили Денис Власенко, Дарья Мороз и звезда «Аутсорса» Карина Александрова.
В перезагрузке ситкома «Моя прекрасная няня» главную роль играет ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко. 30-летняя исполнительница позировала фотографам в кожаном пиджаке и розовой бейсболке с надписью «няня Оксана».
По сюжету, ее героиня прилетает из Краснодарского края к своему жениху в Москву, но тот оказывается женат. Оксана остается покорять столицу и устраивается работать няней в семью обеспеченного вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми. В ситкоме также появится Александр Мартынов, известный по сериалу «Универ».
Премьера «Няни Оксаны» состоится 29 сентября в онлайн-кинотеатра Premier и на телеканале «Пятница!».