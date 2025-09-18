Paramount+ объявил о премьере 7 октября фильма об Оззи Осборне

По свидетельствам очевидцев, непрекращающиеся боли повлияли на психическое здоровье исполнителя и его музыку, которую он писал в тот период. Кроме того, лента повествует о создании двух последних альбомов Осборна Ordinary Man (2020) и Patient Number 9 (2022), а также о принятом в последнюю минуту «героическом решении» выступить на церемонии закрытия Игр Содружества в Великобритании летом 2022 года.