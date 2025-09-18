Ричмонд
Бывшая жена звезды «Бумера» снялась со взрослыми дочерьми от актера

Анна Мерзликина с дочерьми / фото: соцсети
Экс-жена Андрея Мерзликина показала взрослых дочерей от актера. Пиар-менеджер Анна Мерзликина снялась с 16-летней Серафимой и 14-летней Евдокией перед зеркалом в гардеробной и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Они втроем позировали в похожих образах в стиле кэжуал.

Бизнесвумен родила четверых детей от артиста: помимо дочерей, экс-супруги также воспитывают 18-летнего первенца Федора и 9-летнего сына Макара.

15 июня 2025 года стало известно, что звезда «Бумера» подал иск о расторжении брака. Тогда же начали появляться слухи о неверности актера. Ему приписали роман с несколькими коллегами, с которыми он снимался в последнее время, а также появлялся на светских мероприятиях. Однако позже сама Мерзликина опровергла эти домыслы, назвав экс-супруга честным и порядочным мужчиной. В День семьи, любви и верности бывшая пара получила официальные документы о разводе после 19 лет брака.

Актер признавался в интервью, что всегда хотел большую семью, и он благодарен экс-жене за осуществление этой мечты.

Ранее бывшая жена Андрея Мерзликина снялась в купальнике.