Звезда «Чебурашки» представила сериал про беременность

Ольга Кузьмина привезла на фестиваль «Новый сезон» комедию «Интересное положение»
Ольга Кузьмина на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Ольга Кузьмина, подарившая свой голос Чебурашке в фильме, представила на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» комедийный сериал «Интересное положение».

38-летняя актриса появилась на публике в летнем сарафане в голубую клетку и плетеных босоножках на высокой платформе. В качестве аксессуара Ольга выбрала чокер с черной розой, черные серьги и кольцо.

Ольга Кузьмина на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Сериал «Интересное положение» рассказывает о молодой женщине Ладе, которую бросил парень. В тот же вечер Лада провела ночь с давним знакомым. Через некоторое время героиня узнает, что беременна двойней. Теперь будущей маме нужно выяснить, кто отец ее детей.

Вместе с Ольгой Кузьминой в сериале снимались Дава (Давид Манукян) и Вячеслав Чепурченко. Режиссер проекта — Гога Мамаджанян.

Ольга Кузьмина на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
«Это история для мам — настоящих и будущих: тут можно встретить очень знакомые и смешные ситуации беременных невзгод. Это история для тех, кто пытается разобраться со своими чувствами и прислушаться к своим желаниям. Для тех, кто не может выбрать между двумя парнями, потому что каждый из них хорош по-своему», — поделилась актриса.

Фестиваль «Новый сезон» продлится в Сочи до 20 сентября.