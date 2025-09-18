«Это не только первый класс, это вообще первая школа, в которой он оказался, потому что до этого он учился на дому. Он был очень взволнован. В прошлом году он сказал мне: “Мама, я хочу учиться с одноклассниками”. И каждый раз, когда я заглядывала к нему во время домашнего обучения, он такой: “Мама! Заходи! Хочешь быть моей одноклассницей?” Я такая: “Ладно, думаю, теперь ему нужны одноклассники”», — рассказала 50-летняя актриса.