Ева Лонгория в шоу «Прямой эфир с Келли и Марком» сообщила, что ее семилетний сын Сантьяго пошел в первый класс. Она призналась, что в этот раз наследник будет учиться в школе, а не удаленно дома.
«Это не только первый класс, это вообще первая школа, в которой он оказался, потому что до этого он учился на дому. Он был очень взволнован. В прошлом году он сказал мне: “Мама, я хочу учиться с одноклассниками”. И каждый раз, когда я заглядывала к нему во время домашнего обучения, он такой: “Мама! Заходи! Хочешь быть моей одноклассницей?” Я такая: “Ладно, думаю, теперь ему нужны одноклассники”», — рассказала 50-летняя актриса.
Однако мальчик очень переживал перед первым учебным днем. Он даже просил знаменитую маму снова перевести его на домашнее обучение.
«В первый день мы пробыли там около часа, и родители остались. Он так цеплялся за меня, как будто я была его спасательным кругом. Я сказала: “Милый, давай осмотрим школу и все остальное”. Так что второй день был полноценным, и мы с мужем отвезли его туда», — отметила Лонгория.
На второй день Сантьяго вместе с мамой и папой познакомился со всеми учителями. Звезда «Отчаянных домохозяек» призналась, что уже вызвалась готовить обеды для детей в школе. Она отметила, что хочет тоже участвовать в школьной жизни своего сына и помогать ему и его друзьям.
Напомним, в 2016 году Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, с которым до этого встречалась три года. В июне 2018-го у супругов родился сын Сантьяго.