Звезда «Чудо-женщины» показала фигуру в купальнике после четвертых родов

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот показала фигуру в купальнике. Актриса позировала в белом монокини с черной окантовкой в бассейне и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Впитывая последние золотые лучи лета», — подписала снимки артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Богиня», «Реальная Чудо-женщина», «Лучшая», «Великолепная», «Прекраснейшая из всех», «Идеальная картинка», «Красотка», «Восхитительная».
Артистка в марте 2024 года сообщила в личном блоге о рождении четвертого ребенка. Актриса признавалась, что беременность протекала тяжело — на восьмом месяце она перенесла операцию на мозге. Знаменитости поставили диагноз «церебральный венозный тромбоз». У артистки были головные боли, из-за которых она не могла встать с постели, поэтому обратилась за помощью к врачам. После операции актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что означает «мой свет».
Звезда замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, они поженились в 2009 году. Через два года супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась еще одна девочка, ее назвали Майей, а в июне 2021 года — третий ребенок Даниэлла.
Ранее Галь Гадот снялась в бикини в компании мужа.