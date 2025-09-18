Ричмонд
«Зачем выставлять напоказ?»: Анну Пересильд раскритиковали за откровенные фото

Актриса снялась в блузке с глубоким декольте

Анна Пересильд в личном блоге опубликовала новые фото. 16-летняя актриса позировала в белоснежной блузке с короткими рукавами и глубоким декольте. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» завила волосы в легкие локоны и сделала макияж с акцентом на глазах и губах.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Преданные поклонники оценили стильный образ актрисы.

«Самая красивая», «Вау, какая красивая», «Шикарная, Ване повезло», «Шикарный макияж», «Ой, ну какая же потрясающая», «Красавица и умница», «Вау, какая шикарная. Вся в маму».

Однако многие раскритиковали Пересильд за откровенный наряд с декольте и ее позирование.

«Господи, да куда же вы торопитесь… Ведь детство — это такой кайф, и юность тоже…», «Этот вечно открытый рот», «А что с губой нижней, почему висит? И рот вечно открыт. Нос не дышит?», «Выглядит старой виды видавшей теткой», «Зачем в 16 лет выставлять так свою грудь напоказ?».

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Пересильд уже давно критикуют за откровенные наряды. Многие считают, что актриса одевается как взрослая девушка. Сама Пересильд говорила, что имеет право выглядеть так, как хочет. Мама Юлия Пересильд и отец Алексей Учитель не ругают дочь за откровенные наряды и фотосессии.

Ранее Ваня Дмитриенко рассказал, что для него неприемлемо в отношениях с Анной Пересильд. Певец рассказал, какие поступки девушки смогут его разозлить. 