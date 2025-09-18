Анна Пересильд в личном блоге опубликовала новые фото. 16-летняя актриса позировала в белоснежной блузке с короткими рукавами и глубоким декольте. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» завила волосы в легкие локоны и сделала макияж с акцентом на глазах и губах.
Преданные поклонники оценили стильный образ актрисы.
«Самая красивая», «Вау, какая красивая», «Шикарная, Ване повезло», «Шикарный макияж», «Ой, ну какая же потрясающая», «Красавица и умница», «Вау, какая шикарная. Вся в маму».
Однако многие раскритиковали Пересильд за откровенный наряд с декольте и ее позирование.
«Господи, да куда же вы торопитесь… Ведь детство — это такой кайф, и юность тоже…», «Этот вечно открытый рот», «А что с губой нижней, почему висит? И рот вечно открыт. Нос не дышит?», «Выглядит старой виды видавшей теткой», «Зачем в 16 лет выставлять так свою грудь напоказ?».
Пересильд уже давно критикуют за откровенные наряды. Многие считают, что актриса одевается как взрослая девушка. Сама Пересильд говорила, что имеет право выглядеть так, как хочет. Мама Юлия Пересильд и отец Алексей Учитель не ругают дочь за откровенные наряды и фотосессии.
Ранее Ваня Дмитриенко рассказал, что для него неприемлемо в отношениях с Анной Пересильд. Певец рассказал, какие поступки девушки смогут его разозлить.