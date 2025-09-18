Ричмонд
Братья Джонас возвращаются к своим ролям в Camp Rock 3

Исполнительным продюсером проекта выступит Деми Ловато
Кевин, Джо и Ник Джонасы
Кевин, Джо и Ник ДжонасыИсточник: Legion-Media.ru

Спустя более чем 17 лет после выхода на канале Disney оригинального фильма «Camp Rock: Музыкальные каникулы» Кевин, Джо и Ник Джонас собираются вернуться к своим ролям участников вымышленной поп-группы «Connect 3» в предстоящем фильме «Camp Rock 3».

17 сентября медиакомпания подтвердила, что проект получил «зеленый свет» для каналов Disney и Disney+, а съемки фильма уже начались в Ванкувере.

Братья Джонас также выступят исполнительными продюсерами проекта вместе со своей бывшей партнершей по фильму Деми Ловато, сыгравшей Мичи Торрес в оригинальных фильмах.

В картине появится много новых персонажей, в том числе юные актеры Disney: Лиамани Сегура в роли Сейдж, Люми Поллак в роли Рози, Бруклин Питтс в роли Келли и многие другие

Согласно официальному синопсису от Disney, «“Connect 3” отыгрывают свой дебютный концерт в большом туре после воссоединения, возвращаясь в свой любимый Camp Rock. По мере того, как участники соревнуются за шанс выступить на разогреве у своей любимой группы, напряженность растет, а дружба подвергается испытаниям, что приводит к неожиданным союзам, откровениям и романам».

Ранее Ник Джонас рассказал, как его брат Джо помог обнаружить у него диабет.