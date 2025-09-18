Ричмонд
Дженнифер Лопес призналась, что не хотела становиться блондинкой для новой роли

Актриса объяснила свое нежелание носить парик платиновой блондинки
Кадр из фильма «Поцелуй женщины-паука»
Кадр из фильма «Поцелуй женщины-паука»

На показе нового фильма-мюзикла «Поцелуй женщины-паука» Дженнифер Лопес объяснила свое нежелание носить парик платиновой блондинки в роли Авроры. Выступая перед зрителями в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз, звезда вспомнила разговор с режиссером Биллом Кондоном, который присоединился к ней на сцене.

«Он хотел, чтобы я была платиновой блондинкой, а я такая: “Ты же знаешь, пуэрториканцы на самом деле не делают платиновый блонд. Я могу сделать карамельный, я могу сделать медовый, но я не могу сделать платиновый блонд, потому что кожа этого не позволяет”», — объяснила знаменитость.

Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дженнифер Лопес, фото: соцсети

Однако режиссер все равно продолжил настаивать на своем. После долгих споров Дженнифер все же согласилась примерить платиновый блонд.

«Мы купили парик, а потом просто пытались подобрать подходящий тон кожи», — добавила артистка.

В воскресенье Лопес поделилась снимком с бэкстейджа в своих социальных сетях. Она запечатлена в парике в цвете платинового блонда. Именно его она и носила в фильме «Поцелуй женщины-паука». В комментариях к посту визажист Скотт Барнс поделился, что образ Лопес кажется ему необычным и гламурным, а сама актриса «выглядит потрясающе» с новым цветом волос.

Ранее Дженнифер Лопес вспомнила, как Мадонна забрала у нее главную роль.