Дженнифер Лопес призналась, что не хотела становиться блондинкой для новой роли

В воскресенье Лопес поделилась снимком с бэкстейджа в своих социальных сетях. Она запечатлена в парике в цвете платинового блонда. Именно его она и носила в фильме «Поцелуй женщины-паука». В комментариях к посту визажист Скотт Барнс поделился, что образ Лопес кажется ему необычным и гламурным, а сама актриса «выглядит потрясающе» с новым цветом волос.