В рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит на курорте Роза Хутор, состоялась масштабная презентация видеосервиса Premier. Мероприятие посетили Дарья Мороз, Виктория Исакова, Светлана Бондарчук, Даниил Воробьев, Надежда Михалкова, Жора Крыжовников и другие знаменитости.
Кологривый — панк, Петров с раздвоением личности и продолжение «Домашнего ареста»
На презентации онлайн-платформа представила планы на ближайшее будущее: потенциальные сериальные хиты и масштабные фильмы с участием топовых актеров. Среди самых заметных полнометражных картин — биографическая лента «Сектор Газа», посвященная судьбе и творчеству Юрия Хоя. Известно, что главного панка 1990-х сыграет Никита Кологривый.
Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев воссоединятся в комедийном сериале «Герой» про неудачника, закрывшего собственной пятой точкой аварию в дамбе. Кристина Бабушкина сыграет в комедии «Пункт выдачи заказов», Антон Васильев — в интригующей драме «Нефть», а Елена Лядова преобразится в инфоцыганку в остросюжетной мелодраме «Паучиха».
Сразу две роли исполнит Александр Петров предстоящем сериале «Буш». Актер сыграет главного героя, страдающего зависимостью, и его альтер-эго, воплощение темной стороны личности. По словам генерального продюсера Premier Давида Кочарова, проект затронет болезненные темы, но сделает это без лишнего драматизма и нотаций. Продолжение получат такие популярные сериалы, как «Домашний арест», «Олдскул», «Подслушано в Рыбинске», «Хутор» и другие.
На презентации анонсировали также сериал «Лукоморье» режиссера Александра Войтинского — трилогию по произведению Александра Пушкина в стилистике «Властелина колец» и «Ночного дозора».
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходит с 15 по 20 сентября в Сочи.