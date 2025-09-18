Сразу две роли исполнит Александр Петров предстоящем сериале «Буш». Актер сыграет главного героя, страдающего зависимостью, и его альтер-эго, воплощение темной стороны личности. По словам генерального продюсера Premier Давида Кочарова, проект затронет болезненные темы, но сделает это без лишнего драматизма и нотаций. Продолжение получат такие популярные сериалы, как «Домашний арест», «Олдскул», «Подслушано в Рыбинске», «Хутор» и другие.