Пугающе сентиментально: «Заклятие 4» — фильм-прощание со знаменитой хоррор-франшизой

Как следует уже из названия, четвертое «Заклятие» — фильм, с помощью которого создатели франшизы планируют попрощаться с Уорренами-старшими. Впрочем, поводов для расстройства у фан-базы нет, продюсеры и сценаристы вырастили достойную смену. Джуди в исполнении Мии Томлинсон вполне убедительна; пожалуй, ей не хватает материнской твердости, но с точки зрения харизмы она Лоррейн не уступает. Тони (Бен Харди), бойфренд и позже муж Джуди, на ее фоне кажется менее ярким, зато при большом желании (и небольшой близорукости) в нем можно разглядеть определенные черты, присущие Уилсону. В общем, прощание с Лоррейн и Эдом вовсе не значит, что поклонников «Заклятия» перестанут радовать новыми выпусками раз в пару лет.