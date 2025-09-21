Пугающе сентиментально: «Заклятие 4» — фильм-прощание со знаменитой хоррор-франшизой

О чем фильм «Заклятие 4: Последний обряд»
В 1964 году уже не юные, но еще не опытные исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены берутся за новое непростое дело. Беременная Лоррейн прикасается к таинственному старинному зеркалу, вступает в контакт с потусторонней сущностью и едва не лишается ребенка. Малышка Джуди рождается мертвой, и только слезы родителей возвращают ее к жизни; к зеркалу Уоррены решают не возвращаться.
Через 20 с лишним лет, во второй половине 80-х, духи, живущие в проклятом предмете, находят новых жертв — многодетную семью Смерлов из Пенсильвании. О проблемах Смерлов узнают и Уоррены. Поначалу они не хотят ввязываться, но со временем становится ясно, что обитающее в зеркале зло два десятка лет пыталось дотянуться до Лоррейн, Эда и Джуди, унаследовавшей от матери чувствительность ко всему паранормальному.
Зачем смотреть
Формально «Последний обряд» — четвертое «Заклятие», но на самом деле это уже девятый (после нескольких «Аннабелей» и «Проклятий монахинь») фильм хоррор-франшизы, запущенной еще в 2013 году. Ожидания поклонников серии полностью сформированы, и новая лента их по большей части оправдывает.
Быт прошлых десятилетий воспроизводится на экране с дотошностью и вниманием к деталям (некоторые из них — вроде любительского турнира по пинг-понгу под «Let’s Dance» Дэвида Боуи — даже вышли довольно симпатичными), духи буянят, Вера Фармига (Лоррейн) и Патрик Уилсон (Эд) сохраняют способность удерживать внимание аудитории. Любой зритель заметит, что за годы сотрудничества между актерами сложились партнерские отношения, позволяющие естественней отыгрывать брак продолжительностью в десятки лет.
Как следует уже из названия, четвертое «Заклятие» — фильм, с помощью которого создатели франшизы планируют попрощаться с Уорренами-старшими. Впрочем, поводов для расстройства у фан-базы нет, продюсеры и сценаристы вырастили достойную смену. Джуди в исполнении Мии Томлинсон вполне убедительна; пожалуй, ей не хватает материнской твердости, но с точки зрения харизмы она Лоррейн не уступает. Тони (Бен Харди), бойфренд и позже муж Джуди, на ее фоне кажется менее ярким, зато при большом желании (и небольшой близорукости) в нем можно разглядеть определенные черты, присущие Уилсону. В общем, прощание с Лоррейн и Эдом вовсе не значит, что поклонников «Заклятия» перестанут радовать новыми выпусками раз в пару лет.
Почему можно не смотреть
Вероятность того, что «Последний обряд» позволит франшизе расширить существующую фан-базу, ничтожно мала. Более того, серия даже имеет шансы растерять часть поклонников. Хронометраж в два с четвертью часа может утомить кого угодно, особенно с учетом того факта, что фильм плохо держит темп. Сентиментальные сцены, которых тут предостаточно (речь, как-никак, о прощании), кажутся фальшивыми и затянутыми. В кадр время от времени забредают персонажи, о которых вспомнили исключительно ради того, чтобы порадовать фанатов (некто Брэд Гамильтон, работавший с Уорренами в первом «Заклятии», теперь заезжает в гости, чтобы пожарить бургеры на гриле).
Более того, «страшная» составляющая «Последнего обряда» пугает разве что своей предсказуемостью. Зеркала, куклы, скрипучие кресла и хлопающие двери, хрипы и шорохи, реки крови, припадочный саундтрек — авторы собрали в свой фильм все штампы и даже не попытались построить из них какую-то интересную конструкцию.
В итоге, стороннему наблюдателю может показаться, что новое «Заклятие» — что-то вроде среднебюджетного псевдодокументального интернет-шоу. Разница только в том, что в шоу исследователей паранормального, возможно, выставили бы шарлатанами. На большом же экране Уоррены от начала до конца остаются почти безупречными героями.