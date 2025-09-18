Ричмонд
Елена Лядова сыграет блогера-мошенницу в новом сериале

Актриса исполнит роль бывшей миллионерши, которая теряет все, но начинает жизнь заново
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Елена Лядова
Елена Лядова

Елена Лядова сыграет главную роль в сериале о блогере-мошеннице. Об этом стало известно после презентации онлайн-кинотеатра Premier на фестивале «Новый сезон».

Сериал «Паучиха» расскажет о любимице подписчиков Миле, которая заработала миллионы на «марафонах желаний», но потеряла все, когда на нее завели уголовное дело.

Силами адвоката Миле удается выйти из СИЗО, но возвращаться ей некуда: поклонники отписались, счета арестованы, муж инсценировал собственную смерть и ушел к любовнице. Но Мила не сдается и придумывает, как извлечь выгоду даже из разрушенной жизни.

По словам генерального продюсера Premier Давида Кочарова, зрители будут узнавать историю героини по флэшбекам и на протяжении всего сериала решать, хорошая она или плохая.

Кто выступает режиссером и сценаристом проекта и исполняет в сериале другие роли, пока неизвестно.