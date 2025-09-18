Елена Лядова сыграет главную роль в сериале о блогере-мошеннице. Об этом стало известно после презентации онлайн-кинотеатра Premier на фестивале «Новый сезон».
Сериал «Паучиха» расскажет о любимице подписчиков Миле, которая заработала миллионы на «марафонах желаний», но потеряла все, когда на нее завели уголовное дело.
Силами адвоката Миле удается выйти из СИЗО, но возвращаться ей некуда: поклонники отписались, счета арестованы, муж инсценировал собственную смерть и ушел к любовнице. Но Мила не сдается и придумывает, как извлечь выгоду даже из разрушенной жизни.
По словам генерального продюсера Premier Давида Кочарова, зрители будут узнавать историю героини по флэшбекам и на протяжении всего сериала решать, хорошая она или плохая.
Кто выступает режиссером и сценаристом проекта и исполняет в сериале другие роли, пока неизвестно.