Силами адвоката Миле удается выйти из СИЗО, но возвращаться ей некуда: поклонники отписались, счета арестованы, муж инсценировал собственную смерть и ушел к любовнице. Но Мила не сдается и придумывает, как извлечь выгоду даже из разрушенной жизни.