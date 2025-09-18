У популярного комедийного сериала «Домашний арест» будет второй сезон. Об этом стало известно на презентации онлайн кинотеатра Premier, которая состоялась в рамках фестиваля «Новый сезон».
Хит режиссера Петра Буслова и шоураннера Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) про мэра-коррупционера, вынужденного ждать суда в обшарпанной коммунальной квартире, впервые вышел в онлайн-кинотеатре Premier в 2018 году.
Главные роли в сериале исполняли Павел Деревянко и Александр Робак. Вернутся ли они к своим ролям во втором сезоне, неизвестно. Сценарий новых серий еще находится в разработке. Другие детали проекта будут раскрыты позднее.