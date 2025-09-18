Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

У сериала «Домашний арест» будет продолжение

Началась работа над вторым сезоном комедийного хита про коррупционного мэра
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Павел Деревянко в сериале «Домашний арест»
Павел Деревянко в сериале «Домашний арест»

У популярного комедийного сериала «Домашний арест» будет второй сезон. Об этом стало известно на презентации онлайн кинотеатра Premier, которая состоялась в рамках фестиваля «Новый сезон».

Хит режиссера Петра Буслова и шоураннера Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) про мэра-коррупционера, вынужденного ждать суда в обшарпанной коммунальной квартире, впервые вышел в онлайн-кинотеатре Premier в 2018 году.

Главные роли в сериале исполняли Павел Деревянко и Александр Робак. Вернутся ли они к своим ролям во втором сезоне, неизвестно. Сценарий новых серий еще находится в разработке. Другие детали проекта будут раскрыты позднее.