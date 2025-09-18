Звезда «9 роты» поделился редкими кадрами с годовалой дочерью

Звезда «9 роты» Алексей Чадов поделился редкими кадрами с годовалой дочерью. Он показал подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как играл с ребенком на детской площадке. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артист подобрал для себя и Айи яркие парные образы для прогулки.
Актер растит дочь вместе с преподавателем по йоге и медитации Лейсан Галимовой. Чадов в 2021 году перестал скрывать свой роман. Звезда «9 роты» тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с возлюбленной, но не хотел это афишировать.
Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он также отметил, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении дочери.
Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Они познакомились во время съемок фильма «Жара». У пары завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения, а в 2012 году поженились. Однако через год после рождения сына Федора супруги развелись.
Ранее Алексей Чадов показал, как отдохнул с женой и двумя детьми на Алтае.