Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Народная артистка России Тамара Семина призвала поднять пенсии актерам и певцам

По словам актрисы, такое решение следовало принять давно, поскольку пожилые артисты требуют внимания
Тамара Семина
Тамара СеминаИсточник: Legion-Media.ru

Звезда картины «Вечный зов», народная артистка России Тамара Семина выступила за увеличение пособия по старости для актеров и певцов. Ее цитирует «Абзац».

По словам знаменитости, такое решение следовало принять давно, поскольку пожилые артисты требуют внимания.

«Я вот народная артистка, я нищая. У эстрады тоже свои проблемы. Мы, актеры кино, заброшенные. Пенсия копеечная», — пожаловалась актриса.

Отмечается, что пенсия Семиной составляет 17 тысяч рублей. Также она получает надбавку за звание народной артистки — 30 тысяч рублей. По словам 86-летней актрисы, дополнительного дохода у нее нет.

Ранее Тамара Семина возмутилась жалобам артисток на домогательства.