Народная артистка России Тамара Семина призвала поднять пенсии актерам и певцам

Звезда картины «Вечный зов», народная артистка России Тамара Семина выступила за увеличение пособия по старости для актеров и певцов. Ее цитирует «Абзац».
По словам знаменитости, такое решение следовало принять давно, поскольку пожилые артисты требуют внимания.
«Я вот народная артистка, я нищая. У эстрады тоже свои проблемы. Мы, актеры кино, заброшенные. Пенсия копеечная», — пожаловалась актриса.
Отмечается, что пенсия Семиной составляет 17 тысяч рублей. Также она получает надбавку за звание народной артистки — 30 тысяч рублей. По словам 86-летней актрисы, дополнительного дохода у нее нет.
Ранее Тамара Семина возмутилась жалобам артисток на домогательства.