Виктория Исакова впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра Premier, которая прошла в рамках фестиваля «Новый сезон» в Сочи. Это был первый выход актрисы после смерти ее мужа Юрия Мороза.