Виктория Исакова впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра Premier, которая прошла в рамках фестиваля «Новый сезон» в Сочи. Это был первый выход актрисы после смерти ее мужа Юрия Мороза.
На презентации был представлен новый фильм «Таня и космонавт», режиссером которого был Мороз. Исакова рассказала, что супруг работал над созданием картины, когда уже болел. К сожалению, он не смог завершить работу.
«Благодаря этой картине последний год нашей жизни был прекрасен. Но снять ее, к сожалению, он не смог. Он ее готовил для замечательного режиссера Алексея Кокорина», — отметила звезда сериала «Дети перемен».
Также она обратилась к зрителям в зале и попросила их почтить память Юрия Павловича. Зрители несколько минут стоя аплодировали режиссеру.
«Я думала о том, как бы мы вспомнили Юру, и я подумала о том, что артистов, режиссеров, людей искусства всегда вспоминают аплодисментами», — высказалась Исакова.
На мероприятии 48-летняя актриса появилась в черной длинной юбке и изумрудном топе на бретелях с декольте и баской. Она распустила кудрявые волосы и сделала вечерний макияж. Свой образ звезда завершила маленькой сумочкой.
Напомним, Виктория Исакова прожила в браке с Юрием Морозом более 20 лет. В 2015 году у пары родилась дочь Варвара. Юрий Павлович ушел из жизни 14 июля 2025 года после продолжительной болезни. Режиссеру было 68 лет.