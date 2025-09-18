Звезда «Не родись красивой» показала повзрослевших сыновей от коллеги по сериалу

Антипенко и Такшина начали жить вместе в 2006 году, а расстались через шесть лет, так и не зарегистрировав отношения. По признанию актера, у него не было каких-то разногласий или конфликтов с экс-возлюбленной, они разъехались потому, что им просто надоело жить под одной крышей. Звезда «Не родись красивой» после расставания оставил квартиру артистке и детям.