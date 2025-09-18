Звезда «Не родись красивой» показала повзрослевших сыновей от коллеги по сериалу

Ричмонд
Актриса Юлия Такшина поделилалсь редким фото с сыновьями
Звезда «Не родись красивой» снялась со взрослыми детьми от коллеги по сериалуИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина показала, как повзрослели ее сыновья. Актриса снялась с детьми от коллеги по сериалу Григория Антипенко и поделилась кадрами с семейной фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. 18-летний Иван и 16-летний Федор позировали с матерью на диване в черно-белых нарядах.

Знаменитость рассказывала журналистам, что первенец решил пойти по стопам родителей. Иван несколько лет занимался в театральной студии, готовясь к поступлению в профильный вуз. Звезда отмечала, что сыну доставались сложные роли, с которыми он достойно справлялся. По словам знаменитости, она никогда не была против актерской карьеры первенца, а, наоборот, всегда поддерживала его стремление выступать на сцене.

Младший сын артистов увлечен волейболом и мечтает о спортивной карьере. Такшина не в восторге от такого плана на жизнь, но не заставляет сына отказаться от своей цели. По признанию актрисы, она лишь дискутирует с Федором о «подводных камнях» профессии и будущих перспективах.

Антипенко и Такшина начали жить вместе в 2006 году, а расстались через шесть лет, так и не зарегистрировав отношения. По признанию актера, у него не было каких-то разногласий или конфликтов с экс-возлюбленной, они разъехались потому, что им просто надоело жить под одной крышей. Звезда «Не родись красивой» после расставания оставил квартиру артистке и детям.

Ранее Юлия Такшина показала себя в образе царицы.