44-летняя Джессика Альба вышла на публику в мини-платье

Актриса Джессика Альба посетила светское мероприятие в мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя знаменитость снялась в сером твидовом мини-платье, белой рубашке, черных колготках и высоких белых носках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и блеском на губах.
В конце июля папарацци подловили 44-летнюю актрису и ее 32-летнего возлюбленного возле дома артиста в Лос-Анджелесе. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. Знаменитости были одеты в спортивные штаны, кроссовки и кепки. Джессика Альба добавила к образу куртку, а ее бойфренд — футболку.
Ранее Джессика Альба в корсете появилась на публике с новым возлюбленным.