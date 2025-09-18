44-летняя Джессика Альба вышла на публику в мини-платье

В конце июля папарацци подловили 44-летнюю актрису и ее 32-летнего возлюбленного возле дома артиста в Лос-Анджелесе. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. Знаменитости были одеты в спортивные штаны, кроссовки и кепки. Джессика Альба добавила к образу куртку, а ее бойфренд — футболку.