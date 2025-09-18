Ричмонд
Виктория Исакова рассказала о последней работе с Юрием Морозом

Актриса поделилась, какую картину должен был снимать ее супруг
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Виктория Исакова на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Виктория Исакова на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит на курорте Роза Хутор, состоялась презентация стриминговой платформы Premier, где стало известно, какие новые проекты увидят зрители ближайшие месяцы.

В числе новинок стриминга оказалась полнометражная комедия «Таня и космонавт», рассказывающая об учительнице английского языка из Бугульмы, которая с головой погружается в подготовку к коллективной встрече ее бывшего одноклассника — известного космонавта, впервые за 25 лет приезжающего в родной город. Сценарий фильма основан на пьесе Алексея Житковского «Космос».

Виктория Исакова и Анна Михалкова в фильме «Таня и космонавт»
Виктория Исакова и Анна Михалкова в фильме «Таня и космонавт»

Продюсером и исполнительницей главной роли в ленте выступает Виктория Исакова. Работу над этой лентой она начинала с супругом Юрием Морозом, ушедшим из жизни 14 июля: именно его актриса сразу видела в качестве режиссера.

«Подготовка этой картины сделала нашу жизнь за последний год какой-то прекрасной, потому что мы живем кино», — рассказала Исакова на презентации.

По признанию актрисы, снимать фильм «Таня и космонавт» Юрий Мороз уже не смог, но он принимал активное участие в подготовке ленты, поэтому его имя стоит в титрах рядом с именем режиссера Алексея Кокорина. После этих слов зрители в забитом до отказа зале «Розы Холл» встали со своих мест и почтили память Юрия Мороза аплодисментами.

Помимо Виктории Исаковой, в музыкальной комедии «Таня и космонавт» заняты Анна Михалкова, Сергей Гилев, Милош Бикович, Нелли Уварова, Александра Урсуляк, Юрий Ицков, Виталия Корниенко, Игорь Хрипунов, Денис Косиков, а также дочь Исаковой и Мороза — Варвара.

Работа над фильмом продолжается, дата выхода ленты пока неизвестна.