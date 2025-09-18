По признанию актрисы, снимать фильм «Таня и космонавт» Юрий Мороз уже не смог, но он принимал активное участие в подготовке ленты, поэтому его имя стоит в титрах рядом с именем режиссера Алексея Кокорина. После этих слов зрители в забитом до отказа зале «Розы Холл» встали со своих мест и почтили память Юрия Мороза аплодисментами.