«Приключения Электроника» — один из самых узнаваемых советских фильмов для детей. Во многом его успех связан не только с сюжетом и великолепной игрой актеров, но и с тщательно подобранными местами съемок. Дворы, школы, улицы и даже природные пейзажи стали настоящими героями картины: они придали истории живость и достоверность.
В статье разберем, где снимался фильм «Приключения Электроника», какие локации сохранились до наших дней и что интересного было в процессе съемок.
Места и локации, где снимали культовый фильм
Фильм «Приключения Электроника» снял режиссер Константин Бромберг, а главные роли исполнили братья Юрий и Владимир Торсуевы: один сыграл школьника Сережу Сыроежкина, другой — созданного ученым робота Электроника. По сюжету робот оказывается в реальной жизни и постепенно учится человеческим чувствам.
Съемки проходили на Одесской киностудии и в нескольких городах: Москве, Одессе и Вильнюсе. Далее разберем эти места подробнее.
Одесская киностудия
Съемки фильма велись на Одесской киностудии в течение примерно восьми месяцев. Все это время юные актеры жили в гостинице и в перерывах между съемками посещали школу, приписанную к киностудии. Причем школа была с углубленным изучением английского языка, что было непривычно для юных актеров, и они учились там неохотно.
Многие сцены создавались прямо на улицах города, что передавало узнаваемый городской колорит.
Побег Электроника — на побережье Куяльницкого лимана и в поселке Котовского (Одесса).
Бег Сережи от Гусева — на фоне здания Политехнического университета, затем мопед ломается на мосту Коцебу.
Дворец спорта, где снималась сцена медицинского обследования перед матчем.
Сегодня многие из этих мест сохранились и доступны для посещения: мост Коцебу, корпуса университета и набережные лимана открыты для горожан и туристов. Кроме того, Одесская киностудия работает и по сей день, часть ее помещений используется как музей кино.
Вильнюс
Этот город стал второй крупной площадкой для съемок. В районе Лаздинай кинопроизводство развернулось в здании школы № 36 — именно его можно увидеть во внешних сценах учебных эпизодов. Сегодня оно сохранилось почти без изменений.
В фильме встречаются и виды Старого города: готический костел Святой Анны и костел Святых Франциска Ассизского и Бернардина Сиенского, мимо которых проезжала банда Стампа.
Все эти места доступны и сегодня: по ним можно пройти пешком, увидеть знакомые фасады и пейзажи, ставшие частью киноклассики.
Москва
Съемки фильма «Приключения Электроника» в Москве, хотя и количество локаций в этом городе было ограничено. В основном, съемки проходили на нескольких городских улицах.
Какие места съемок можно посетить сейчас
Все ключевые локации съемок фильма «Приключения Электроника» в Одессе, Вильнюсе и Москве доступны для посещения и сохраняют свою узнаваемость.
В Одессе можно увидеть дом на Канатной, Дворец спорта, мост Коцебу и другие места, ставшие фоном для сцен с Электроником и Сережей. В Вильнюсе сохранились школа № 36 в Лаздинае, костел Святой Анны — эти места доступны для туристов. В Москве съемки ограничивались несколькими уличными эпизодами.
Интересные факты о съемках фильма «Приключения Электроника»
Мы собрали самые интересные факты, которые раскрывают закулисье создания картины:
Изначально планировалось, что роль Сыроежкина и его робота-двойника сыграет один ребенок. Позже было решено, что для большей убедительности в кадре нужны близнецы. На кастинге проверяли сотни пар детей, при этом мальчики должны были не только играть, но и петь, танцевать и владеть гитарой.
После утверждения Торсуевых братья спорили, кто из них станет Электроником, а кто — Сережей. Оба хотели примерить на себя роль робота, но в итоге Владимир уступил младшему Юрию.
Для нужного образа ребята отрастили волосы и перекрасили естественный темный цвет в светлый.
В некоторых сценах герои поют, но на самом деле братья Торсуевы не исполняли песни сами — их голоса дублировали профессиональные певицы Елена Камбурова и Елена Шуенкова.
Роль девочки Майки досталась Оксане Алексеевой, которая сама пришла на кастинг.
Владимир Басов, сыгравший бандита, получил костюм на несколько размеров больше. Разозлившись, он в шутливой форме приказал снять у художницы светлые джинсы — они идеально подошли для сцены.
Пес породы эрдельтерьер, сыгравший Рэсси, в реальной жизни назывался Чингиз. После выхода фильма советские дети так полюбили персонажа, что просили родителей завести себе такого же четвероногого друга.