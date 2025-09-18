Похудевший сын Шварценеггера показал фигуру топлес

Ричмонд
Похудевший на 14 килограммов сын Шварценеггера Кристофер показал фигуру топлес
Кристофер Шварценеггер / фото: соцсети
Кристофер Шварценеггер / фото: соцсети

Сын американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофер показал результат похудения на 14 килограммов. Снимок появился на странице его сестры Катрин в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

27-летний мужчина позировал топлес на яхте, демонстрируя подтянутую фигуру. На одном из размещенных кадров Шварценеггер также запечатлен в объятиях приятельницы, имя которой не раскрывается.

В мае стало известно, что Кристофер Шварценеггер похудел на 14 килограммов благодаря отказу от популярного продукта