Лукашенко поддержал идею создания фильмов о многовековой истории Белоруссии

Как сообщило агентство БелТА, на встрече с идеологическим активом и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, председатель Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик поднял тему популяризации истории республики. Он отметил, что сейчас в стране во многом сконцентрированы только на определенных, хоть и важных, этапах истории, как, например, годы Великой Отечественной войны и объединение страны в сентябре 1939 года.