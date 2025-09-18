В рамках фестиваля «Новый сезон», который проходит на курорте Роза Хутор, состоялась презентация онлайн-кинотеатра Premier, где стало известно о новинках стриминга, запланированных на 2025−2026 годы.
Одной из главных грядущих премьер станет драма с элементами комедии «Буш», в которой две главные роли исполнит Александр Петров.
Первый персонаж — простой парень Дима, поборовший наркотическую и алкогольную зависимости и помогающий людям, оказавшимся в такой же ситуации.
Второй — темное альтер-эго Димы по прозвищу «Буш», которое постоянно искушает героя и толкает на путь саморазрушения и в то же время подсказывает ему экстремальные, но эффективные методы помощи зависимым.
Одним из создателей сериала стал Петр Внуков — ранее он уже работал с Петровым над драмой Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». Помимо Петрова, в проекте заняты Алексей Серебряков, Алена Михайлова и Виталий Коваленко. Другие подробности производства сериала пока не раскрываются.