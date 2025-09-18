Ричмонд
Актер Алексей Панин избежал уплаты долгов по кредитам

Уехавший из России актер Алексей Панин не оплатил долги по кредитам в России
Алексей Панин
Алексей ПанинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом) избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов.

Согласно имеющимся данным, Панин не оплатил 411 676 рублей задолженностей по кредитным платежам, однако приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах актера денежных средств и других ценностей.

Кроме того, в июле 2025 года через суд с Панина начали взыскивать налоги и сборы. Актер должен около 20 тысяч рублей.

Панин в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Панин заочно арестован в РФ и находится в международном розыске.