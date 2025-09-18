Ранее в тот же день появились новости о том, что глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить группу «Сектор Газа». Чуть позже выяснилось, что Останина имела в виду запрет на исполнение на музыкальных площадках тех композиций группы, которые содержат нецензурную лексику.