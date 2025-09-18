Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Кологривый исполнит главную роль в фильме про группу «Сектор Газа»

Актер сыграет основателя и бессменного лидера знаменитой панк-рок-группы Юрия Хоя
Анна Гоголь
Автор Кино Mail

Никита Кологривый сыграет Юрия Клинских, более известного как Юрий Хой, в биографическом фильме «Сектор Газа». Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail на презентации онлайн-кинотеатра Premier, состоявшейся в рамках фестиваля «Новый сезон».

Картина расскажет историю создания легендарной воронежской панк-рок-группы и покажет жизненный и творческий путь ее основателя и бессменного лидера Юрия Хоя.

Режиссером выступит Владимир Щегольков, ранее снимавший сериалы «Цербер» и «Натали и Александр». Во время подготовки к съемкам Щегольков встречался с вдовой и дочерью Юрия Клинских и утверждал с ними сценарий.

На данный момент была снята только одна сцена «Сектора Газа», которую показали гостям презентации, но ожидается, что картина может выйти в прокат в 2026 году.

Ранее в тот же день появились новости о том, что глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить группу «Сектор Газа». Чуть позже выяснилось, что Останина имела в виду запрет на исполнение на музыкальных площадках тех композиций группы, которые содержат нецензурную лексику.