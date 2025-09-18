Никита Кологривый сыграет Юрия Клинских, более известного как Юрий Хой, в биографическом фильме «Сектор Газа». Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail на презентации онлайн-кинотеатра Premier, состоявшейся в рамках фестиваля «Новый сезон».
Картина расскажет историю создания легендарной воронежской панк-рок-группы и покажет жизненный и творческий путь ее основателя и бессменного лидера Юрия Хоя.
Режиссером выступит Владимир Щегольков, ранее снимавший сериалы «Цербер» и «Натали и Александр». Во время подготовки к съемкам Щегольков встречался с вдовой и дочерью Юрия Клинских и утверждал с ними сценарий.
На данный момент была снята только одна сцена «Сектора Газа», которую показали гостям презентации, но ожидается, что картина может выйти в прокат в 2026 году.
Ранее в тот же день появились новости о том, что глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить группу «Сектор Газа». Чуть позже выяснилось, что Останина имела в виду запрет на исполнение на музыкальных площадках тех композиций группы, которые содержат нецензурную лексику.