В фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы» Эль Фаннинг сыграет роль молодой Эффи Тринкет — героини, которая сопровождала Китнисс в Капитолий на Игры. В своем интервью изданию Vanity Fair актриса призналась, что чувствует большую ответственность.
«Эффи — лучшая героиня, — сказала 27-летняя исполнительница. — Но я испытываю давление».
Также актриса привела сравнение: «Это словно играть Боба Дилана».
Во всех предыдущих фильмах франшизы «Голодные игры» роль Эффи Тринкет играла Элизабет Бэнкс. Манера говорить, яркие наряды и макияж сделали эксцентричную героиню одной из самых любимых и запоминающихся.
Эль Фаннинг преобразится в юную Эффи, в судьбе которой появится драматичная линия.
«Голодные игры: Рассвет Жатвы» являются приквелом знаменитой фантастической франшизы. Действие развернется за 24 года до истории Китнисс Эвердин. В актерском составе значатся также Джозеф Зада, Уитни Пик, Джесси Племонс, Маккенна Грейс, Майя Хоук, Рэйф Файнс, Киран Калкин, Гленн Клоуз, Билли Портер. Режиссером фильма выступает Фрэнсис Лоуренс.
Ранее стало известно, что фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в российский прокат в 2026 году.