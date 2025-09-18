В фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы» Эль Фаннинг сыграет роль молодой Эффи Тринкет — героини, которая сопровождала Китнисс в Капитолий на Игры. В своем интервью изданию Vanity Fair актриса призналась, что чувствует большую ответственность.